Наслідки масованого обстрілу Снігурівки: окупанти випустили 10 ракет С-300, загинули 17-річний хлопець та 18-річна дівчина. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 16 квітня 2023 року о 02.10 год армія РФ атакувала ракетами місто Снігурівку Миколаївської області.
Ворожі снаряди поцілили по житлових будинках та об’єктах цивільної інфраструктури.
Внаслідок обстрілу загинули 17-річний хлопець та 18-річна дівчина. За попередніми даними, окупанти випустили близько 10 ракет С-300 по мирному населенню Снігурівки.
На місці події працюють прокурори, слідчі СБУ та поліції, криміналісти та вибухотехніки ГУ Нацполіції в області.