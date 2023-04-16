Наслідки масованого обстрілу Снігурівки: окупанти випустили 10 ракет С-300, загинули 17-річний хлопець та 18-річна дівчина. ФОТОрепортаж

У великодню ніч внаслідок масованого ракетного обстрілу Снігурівки загинули 17-річний хлопець та 18-річна дівчина. Розпочато провадження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 16 квітня 2023 року о 02.10 год армія РФ атакувала ракетами місто Снігурівку Миколаївської області.

Ворожі снаряди поцілили по житлових будинках та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок обстрілу загинули 17-річний хлопець та 18-річна дівчина. За попередніми даними, окупанти випустили близько 10 ракет С-300 по мирному населенню Снігурівки.

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На місці події працюють прокурори, слідчі СБУ та поліції, криміналісти та вибухотехніки ГУ Нацполіції в області.