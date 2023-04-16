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Унаслідок ворожого авіаудару по Сумщині пошкоджено будівлю психоневрологічного інтернату, евакуйовано понад 100 осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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На Сумщині окупанти завдали авіаудару по психоневрологічному інтернату. Рятувальники евакуювали понад 100 осіб до більш безпечного місця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ГУ ДСНС України у Сумській області.

"Увечері 15-го квітня до рятувальників надійшло повідомлення, що внаслідок ворожого авіаційного удару, завданого по одному з населених пунктів Шосткинського району, значних пошкоджень зазнала будівля психоневрологічного інтернату. До місця події негайно прибули рятувальники, які приступили до проведення пошукових робіт. Людей під завалами не було виявлено", - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що паралельно проводилися заходи щодо евакуації підопічних установи. Більше ста людей, які могли самостійно пересуватися, рятувальники разом з персоналом закладу, посадили в автобуси та перевезли в більш безпечне місце.

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Унаслідок ворожого авіаудару по Сумщині пошкоджено будівлю психоневрологічного інтернату, евакуйовано понад 100 осіб 01
Унаслідок ворожого авіаудару по Сумщині пошкоджено будівлю психоневрологічного інтернату, евакуйовано понад 100 осіб 02
Унаслідок ворожого авіаудару по Сумщині пошкоджено будівлю психоневрологічного інтернату, евакуйовано понад 100 осіб 03
Унаслідок ворожого авіаудару по Сумщині пошкоджено будівлю психоневрологічного інтернату, евакуйовано понад 100 осіб 04
Унаслідок ворожого авіаудару по Сумщині пошкоджено будівлю психоневрологічного інтернату, евакуйовано понад 100 осіб 05

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