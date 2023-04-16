Унаслідок ворожого авіаудару по Сумщині пошкоджено будівлю психоневрологічного інтернату, евакуйовано понад 100 осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
3 0055
На Сумщині окупанти завдали авіаудару по психоневрологічному інтернату. Рятувальники евакуювали понад 100 осіб до більш безпечного місця.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ГУ ДСНС України у Сумській області.
"Увечері 15-го квітня до рятувальників надійшло повідомлення, що внаслідок ворожого авіаційного удару, завданого по одному з населених пунктів Шосткинського району, значних пошкоджень зазнала будівля психоневрологічного інтернату. До місця події негайно прибули рятувальники, які приступили до проведення пошукових робіт. Людей під завалами не було виявлено", - йдеться в повідомленні.
Зазначається також, що паралельно проводилися заходи щодо евакуації підопічних установи. Більше ста людей, які могли самостійно пересуватися, рятувальники разом з персоналом закладу, посадили в автобуси та перевезли в більш безпечне місце.