Унаслідок ворожого авіаудару по Сумщині пошкоджено будівлю психоневрологічного інтернату, евакуйовано понад 100 осіб. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Сумщині окупанти завдали авіаудару по психоневрологічному інтернату. Рятувальники евакуювали понад 100 осіб до більш безпечного місця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ГУ ДСНС України у Сумській області.

"Увечері 15-го квітня до рятувальників надійшло повідомлення, що внаслідок ворожого авіаційного удару, завданого по одному з населених пунктів Шосткинського району, значних пошкоджень зазнала будівля психоневрологічного інтернату. До місця події негайно прибули рятувальники, які приступили до проведення пошукових робіт. Людей під завалами не було виявлено", - йдеться в повідомленні.



Зазначається також, що паралельно проводилися заходи щодо евакуації підопічних установи. Більше ста людей, які могли самостійно пересуватися, рятувальники разом з персоналом закладу, посадили в автобуси та перевезли в більш безпечне місце.

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