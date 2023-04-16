Троє прикордонників повернулися з російського полону, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
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Троє прикордонників повернулися додому з російського полону.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.
"Сьогодні Україна звільнила з полону 130 військових. Серед тих, кого вдалося повернути на рідну землю - 3 прикордонники. Це бійці Львівського та Донецького прикордонних загонів. Вітаємо вдома, Герої! Це найкращий подарунок для сімей на Великдень – побачити своїх близьких!", - йдеться у повідомленні.