З-під завалів у Слов’янську вилучено тіло загиблого чоловіка, - ДСНС. ФОТОрепортаж
2 2431
На місці проведення аварійно-рятувальних робіт у Слов’янську вилучено тіло загиблого чоловіка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, роботи тривають. За інформацією Національної поліції, під завалом можливе перебування ще 3 осіб.
Станом на 12:00 16 квітня внаслідок обстрілу Слов’янська 14 квітня постраждало 34 особи, з них 12 загиблих та 22 поранених.
Залучено 41 чоловік особового складу ДСНС та 11 одиниць техніки. Від комунальних служб - 6 одиниць техніки та 6 чоловік.