З-під завалів у Слов’янську вилучено тіло загиблого чоловіка, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На місці проведення аварійно-рятувальних робіт у Слов’янську вилучено тіло загиблого чоловіка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, роботи тривають. За інформацією Національної поліції, під завалом можливе перебування ще 3 осіб.

Станом на 12:00 16 квітня внаслідок обстрілу Слов’янська 14 квітня постраждало 34 особи, з них 12 загиблих та 22 поранених.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальна операція у Слов’янську триває. Під завалами можуть перебувати 4 особи, - ДСНС. ФОТОрепортаж









Залучено 41 чоловік особового складу ДСНС та 11 одиниць техніки. Від комунальних служб - 6 одиниць техніки та 6 чоловік.