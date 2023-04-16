Понад 900 господарств та 225 будинків залишаються підтопленими в Україні, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Станом на ранок 16 квітня підтопленими залишаються 916 дворогосподарств та 225 будинків.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"Залишаються підтоплені 916 дворогосподарств (городи, подвір’я) та підтоплено 225 будинків, з них 187 дачних. У Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено 10 тис. 747 га сільгоспугідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська – 29 та Київська – 1", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що рятувальниками з початку робіт:

підвезено для потреб постраждалого населення 24,1 тонни питної води та 260 кг продуктів харчування;

перевезено через водні перешкоди 1 тис. 344 особи, евакуйовано 22 громадян;

відкачано 10 тис. 570 м куб. води з 79 домогосподарств.

Для моніторингу та координації дій у Київській та Чернігівській областях задіяно мобільні оперативні групи ДСНС, якими здійснюється повітряна розвідка підтоплених територій із застосуванням БПЛА.

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У Чернігівську область додатково направлено 5 болотоходів "Богун" та залучено 10 плавзасобів.

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