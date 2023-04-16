Наслідки ворожого обстрілу Нікополя: пошкоджено будинки, автівки та храм. Є поранені. ФОТО
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16 квітня 2023 року збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл по житлових кварталах міста Нікополя Дніпропетровської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Як зазначається, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі та храм. Поранено двох громадян, які перебували на території храму.
За попередніми даними, вогонь по цивільних об’єктах вівся зі ствольної артилерії.
Проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.