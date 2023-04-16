В окупованій Володимирівці поблизу Соледару виявлено близько 200 нових могил: імовірно, там ховають ліквідованих "вагнерівців", - RND. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє німецьке видання RND із посиланням на супутникові знімки, надані Maxar Technologies, передає Цензор.НЕТ.
Видання вивчило кадри з безпілотника, зроблені українськими військовими 10 квітня, і зіставило їх із супутниковими знімками.
Ще один цвинтар біля Соледару.— зовнішній пілот (@externalPilot) April 12, 2023
Не знаю, кого саме там ховають, але точно знаю, що їх вбила росія. pic.twitter.com/acUgHHrRtN
Близько двохсот могил у десять рядів у полі за пів кілометра від Володимирівки вирили у проміжку між 23 лютого та 1 квітня 2023 року. Близько 70 могил було підготовлено до поховання, ще в 130 могилах вже поховано людей. Через дорогу знаходиться старий цвинтар.
Знімок 23 лютого
Знімок 1 квітня
На могилах не видно хрестів чи інших розпізнавальних знаків.
У розмові з RND австрійський військовий експерт Маркус Рейснер припустив, що серед похованих можуть бути найманці ПВК "Вагнер", оскільки вони часто не мають родичів, і після загибелі їх тіла залишають в Україні. Тіла військовослужбовців російської армії зазвичай перевозять до Росії.