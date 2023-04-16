В окупованій Володимирівці поблизу Соледару виявлено близько 200 нових могил: імовірно, там ховають ліквідованих "вагнерівців", - RND. ФОТОрепортаж

В окупованому Росією селі Володимирівка поблизу Соледару та Бахмуту за місяць з’явилося близько 200 могил.

Про це повідомляє німецьке видання RND із посиланням на супутникові знімки, надані Maxar Technologies, передає Цензор.НЕТ.

Видання вивчило кадри з безпілотника, зроблені українськими військовими 10 квітня, і зіставило їх із супутниковими знімками.

Ще один цвинтар біля Соледару.

Не знаю, кого саме там ховають, але точно знаю, що їх вбила росія. pic.twitter.com/acUgHHrRtN — зовнішній пілот (@externalPilot) April 12, 2023

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Близько двохсот могил у десять рядів у полі за пів кілометра від Володимирівки вирили у проміжку між 23 лютого та 1 квітня 2023 року. Близько 70 могил було підготовлено до поховання, ще в 130 могилах вже поховано людей. Через дорогу знаходиться старий цвинтар.



Знімок 23 лютого



Знімок 1 квітня

На могилах не видно хрестів чи інших розпізнавальних знаків.

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У розмові з RND австрійський військовий експерт Маркус Рейснер припустив, що серед похованих можуть бути найманці ПВК "Вагнер", оскільки вони часто не мають родичів, і після загибелі їх тіла залишають в Україні. Тіла військовослужбовців російської армії зазвичай перевозять до Росії.