Наслідки ворожого обстрілу Куп’янська. ФОТОрепортаж
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Російські загарбники ввечері 19 квітня обстріляли з РСЗВ Куп’янськ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
"19 квітня 2023 року близько 22 години ЗС РФ вкотре обстріляли м. Куп’янськ з РСЗВ, внаслідок чого загорівся житловий будинок. Постраждалі відсутні", - йдеться в повідомленні.
Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали речові докази й зафіксували наслідки чергового воєнного злочину держави-агресорки.