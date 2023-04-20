У Києві викрито "посадовицю МВС ДНР", яка видавала себе за переселенку і планувала втекти за кордон, - СБУ. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на початку повномасштабного вторгнення фігурантка переїхала до Києва під виглядом переселенки зі сходу України. У столиці вона оселилася в орендованій квартирі та почала оформлювати документи для виїзду за кордон.
Однак співробітники СБУ встановили її місцезнаходження, їй оголошено про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).
"Зловмисницею виявилась мешканка Донеччини, яка у вересні 2014 року добровільно вступила до лав створеної агресором "міграційної служби мвс днр".
Там її призначили "старшим інспектором відділу адресно-довідкової роботи". На цій "посаді" вона виконувала вказівки місцевих гауляйтерів щодо придушення руху опору в регіоні.
Для цього ворожа поплічниця збирала інформацію від "районних паспортних відділів" окупованого Донецька про установчі дані місцевих жителів.
Потім отримані відомості узагальнювала в єдину адресну базу, яку бойовики використовували для незаконних затримань мешканців міста", - повідомили в СБУ.
Крім того, зловмисниця вела облік так званих "сторожових карток", де зберігалася інформація про українських патріотів, яких розшукують каральні органи "ДНР".
Під час обшуку у зловмисниці виявлено "трудову книжку", яка свідчить про її перебування у складі окупаційних органів.
Зловмисниці загрожує до 8 років в’язниці.