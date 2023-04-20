Російська пропаганда бреше про українського підлітка Пилипа Головню, якого "всиновила" тамтешня дитяча омбудсменка Львова-Бєлова, - ЗМІ. ФОТО

"Схеми" змогли дізнатися, як Пилипа Головню вивозили до РФ, де він мешкав у зруйнованому Маріуполі, а також поговорити з його близькими та знайомими, щоб зіставити все це із тим, що транслює російська пропаганда.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

17-річний Пилип Головня був минулої весни вивезений до Росії зі зруйнованого російськими військами Маріуполя. Там його "всиновила" російська дитяча омбудсменка Марія Львова-Бєлова, на арешт якої згодом видав ордер кримінальний суд у Гаазі.

Російська пропаганда розповідає, що Пилипа, який є сиротою, нібито виставили на вулицю опікуни, сказавши, що тепер кожен "сам за себе".

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Будинок на Зелінського, 30 в Маріуполі, де мешкав Пилип Головня

Насправді це не так. Журналісти "Схем" з’ясували, що Пилип мешкав із вітчимом Сергієм Головнею та його новою дружиною Іриною Калаталовою. Мати хлопця померла у 2017-му, коли йому було 11 років.

Опікуни Пилипа: вітчим Сергій Головня та його дружина Ірина Калаталова

"Відносини були нормальні, хоча Пилип і сам з характером. Сергій не міг його вигнати, посваритись трохи могли, звісно. Більше того, в нього була дружина Іра, яка до Пилипа ставилась дуже добре", - розповів журналістам брат вітчима Пилипа Віталій Головня.

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Вчителька Пилипа, яка просила не називати її ім’я з міркувань безпеки, також спростовує версію російської пропаганди.

"Опікуни добросовісно виконували свої обов’язки і з’являлись на батьківських зборах, приходили до школи у разі необхідності. Пилип завжди був доглянутий, нагодований і добре вдягнений. Зауважень до опікунів у нас не було", - розповіла вона.

Журналісти не змогли зв’язатися з опікунами Пилипа - телефони відключені або ніхто не відповідає. Брат опікуна Віталій каже, що теж не має прямого контакту з Сергієм, але дізнавався через знайомих, що прийомні батьки Пилипа залишаються у Маріуполі.

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Російська пропаганда каже, що підліток виїхав у березні, водночас опитані "Схемами" знайомі сім’ї стверджують, що це сталось у квітні.

"До Донецька його вивезли російські МНСники, коли він прийшов до супермаркету "Метро". Там в той час роздавали гуманітарну допомогу", - розповідає вчителька.

В Донецьку Пилипа якийсь час утримували в лікарні - імовірно, в колишній обласній лікарні імені Вишневського. Далі його могли перевести до так званого дитячого соціального центру так званої адміністрації міста Донецька. А потім наприкінці травня 2022 року вивезти разом з іще 30 українськими дітьми до Росії - у пансіонат "Поляни" Одінцовського району Московської області. Цей санаторій входить до складу Дитячого медичного центру Управління справами президента РФ.

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Пансіонат "Поляни", в якому утримували Пилипа Головню

Згодом, як твердить російська пропаганда, в "Поляни" приїхала уповноважена президента РФ з прав дитини Марія Львова-Бєлова. Там вони особисто познайомились з Пилипом. Він став 10-ю прийомною дитиною в родині російської омбудсменки. Вже у вересні 2022-го підліток отримав паспорт громадянина РФ - про це російські пропагандисти зняли окремий сюжет.

Пилип Головня і російська омбудсменка Львова-Бєлова

Пилип Головня отримує паспорт громадянина РФ

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також Марії Львової-Бєлової.

За версією суду, вони особисто відповідальні за примусову депортацію дітей із окупованих українських територій до Росії.

Львова-Бєлова у відповідь на рішення МКС заявила, що таким чином міжнародна спільнота "оцінила її роботу з допомоги дітям". Під час конференції 4 квітня вона згадала і про "нового сина" - дещо нарікає на поведінку хлопця і розповідає, що проводить з ним виховну роботу.

"Не можу сказати, що все проходить гладко і без жодних труднощів. Важко реагувати, коли твоя дитина бігає за молодшими дітьми і каже: "З’їм москалятко", - розповіла під час конференції 4 квітня Львова-Бєлова.