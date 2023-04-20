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Ухилянти в гідрокостюмах тікали до Молдови через річку, - ДБР. ФОТОрепортаж

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Мешканець Харківщини торік втік від мобілізації, нелегально перетнувши кордон. А після того налагодив схему заробітку на інших ухилянтах.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

За 5 тис.$ він брався переправити чоловіків призовного віку до Молдови вбрід через річку. Клієнтам видавали гідрокостюми, організатор зустрічав їх на молдавському боці.

Зараз трьом людям повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон. Двоє з них перебувають під вартою. Покарання за такий злочин - позбавлення волі на термін до 7 років.

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Організатор схеми досі за кордоном. Про підозру йому повідомили заочно. Чоловіку загрожує до 9 років позбавлення волі.

Ухилянти в гідрокостюмах тікали до Молдови через річку, - ДБР 01
Ухилянти в гідрокостюмах тікали до Молдови через річку, - ДБР 02
Ухилянти в гідрокостюмах тікали до Молдови через річку, - ДБР 03
Ухилянти в гідрокостюмах тікали до Молдови через річку, - ДБР 04
Ухилянти в гідрокостюмах тікали до Молдови через річку, - ДБР 05
Ухилянти в гідрокостюмах тікали до Молдови через річку, - ДБР 06

Топ коментарі

  • Pressa Kropyvnutsky
    А чого саме нормально жерти і бухати, а не працювати і заробляти? Бомжами вони навряд будуть. Люди заплатили по 5тис.дол за виїзд. Не думаю, що такі схильні до бомжування. За 30 років існування Україна виростали приблизно мільйон воєнних резервістів і пенсіонерів і приблизно стільки ж поліцейських. Беркутівці та й інші державні держиморди нічого путнього не робили, а стаж у них йшов рік за півтора. От тепер нехай ідуть всі на передову і відробляють витрачені на них кошти. Досить людей, які хочуть прогодувати свої сім'ї шельмувати і ображати. В минулі роки заробітчани були основною часткою українців, які приносили в країну тверду валюту. Я подивлюся, як без вмілих рук таких людей буде відбудовуватися країна. Саме на їх працьовитому горбу Україна не рухнула ще задовго до війни. Коли кожне привладне мурло крало з державного корита, отакі роботяги навпаки годували і свої сім'ї, і рятували країну від повного занепаду.
  • Підлога Маккартні
    Так то это фактически готовые морские котики. И даже у них уже гидро костюмы имеются
  • Олександр САТ РЕМ
    "" У підслідності ДБР - найвищі посадовці, судді, працівники правоохоронних органів, ті, хто вчинив військові злочини.""

    Це що були депутати, судді чи ВІП чиновники?

    Це ганьбище . Що далі ? СБУ і ДБР будь затримувати алкашів Які вкрали пляшку горілки в кіоску? Чи Це їх рівень.?
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