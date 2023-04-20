Новини Фото • Агресія Росії проти України

Наслідки обстрілів Донеччини: під ворожим вогнем опинилися 10 населених пунктів. ФОТОрепортаж

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Атак зазнали міста Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Часів Яр, смт Велика Новосілка, села Ласточкине, Новодмитрівка, Віролюбівка, Новокалинове.

Про це повідомили у поліцію Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

Щільним вогнем рашисти накрили Авдіївку, місто витримало 13 ударів. Пошкоджено п’ятиповерхівку і будівлю ЦНАПу. Інформації про постраждалих не надходило.

На Костянтинівку росіяни спрямували 4 ракети С-300 та артилерію. Руйнувань зазнали щонайменше 9 приватних будинків, 6 автомобілів. Загинула людина.

Внаслідок ворожих атак поранено цивільного мешканця в Новокалиновому.

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Наслідки обстрілів Донеччини: під ворожим вогнем опинилися 10 населених пунктів 01
Наслідки обстрілів Донеччини: під ворожим вогнем опинилися 10 населених пунктів 02
Наслідки обстрілів Донеччини: під ворожим вогнем опинилися 10 населених пунктів 03
Наслідки обстрілів Донеччини: під ворожим вогнем опинилися 10 населених пунктів 04
Наслідки обстрілів Донеччини: під ворожим вогнем опинилися 10 населених пунктів 05
Наслідки обстрілів Донеччини: під ворожим вогнем опинилися 10 населених пунктів 06
Наслідки обстрілів Донеччини: під ворожим вогнем опинилися 10 населених пунктів 07
Наслідки обстрілів Донеччини: під ворожим вогнем опинилися 10 населених пунктів 08
Наслідки обстрілів Донеччини: під ворожим вогнем опинилися 10 населених пунктів 09
Наслідки обстрілів Донеччини: під ворожим вогнем опинилися 10 населених пунктів 10
Наслідки обстрілів Донеччини: під ворожим вогнем опинилися 10 населених пунктів 11
Наслідки обстрілів Донеччини: під ворожим вогнем опинилися 10 населених пунктів 12

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