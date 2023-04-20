Столтенберг відвідав Бучу. ФОТОрепортаж

Генсек НАТО Єнс Столтенберг відвідав Бучу на Київщині.

Світлини оприлюднила пресслужба НАТО, передає Цензор.НЕТ.

Мер Бучі Анатолій Федорук заявив: "Побачені наслідки руйнувань та скоєних злочинів у місті глибоко вразили Генсека. Він запевнив, що НАТО продовжить надавати безпрецедентну підтримку армії та народу України. Вірю, що така рішучість буде непохитною та пришвидшить нашу перемогу".

Очільник міста подарував Столтенбергу пам’ятну монету з символами Бучі, виготовлену з російських куль. Вона символізує незламність українців перед агресором та готовність захищати свою землю.

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