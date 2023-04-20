Вихід проросійського сюжету - прикра помилка, спричинена некоректним скороченням, - France 24. ДОКУМЕНТ

France 24 від початку повномасштабної війни в Україні широко та об’єктивно висвітлює події.

Дирекція телеканалу France24, фінансованого урядом Франції, на прохання Еспресо, пояснила вихід проросійського сюжету, передає Цензор.НЕТ.

Еспресо - багаторічний ексклюзивний партнер France24 в Україні - звернувся до керівництва каналу через вихід скандального сюжету та призупинив трансляцію матеріалів французького мовника у своєму етері до з'ясування цього питання.

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Директорка France 24 Ванесса Бургграф назвала інцидент "прикрою помилкою". В листі пояснюється, що в етер France 24 потрапив скорочений те перекладений англійською франкомовний сюжет національного громадського телебачення Франції - France Televisions. На жаль, - йдеться у листі, - в процесі скорочення та перекладу сюжету було втрачено контекст матеріалу, про що телеканал щиро шкодує.

Директорка запевнила колег з Еспресо, що докладе всіх можливих зусиль, щоб помилка більше не повторилася, і наголосила - France 24 від початку повномасштабної війни в Україні широко та об’єктивно висвітлює події.

"Ми підготували значну кількість матеріалів на цю тему, зі значною кількістю наших досвідчених репортерів на місцях подій, у репортажах з прямою мовою українських солдатів та чисельними свідченнями про страждання мирного населення, про воєнні злочини, скоєні російськими солдатами, депортацію дітей та жінок на лінії фронту", – зазначила медійниця.

У редакції France24 наголосили, що телеканал щодня протистоїть російській пропаганді й розвінчує фейкові новини, а також створює унікальні продукти, які розкривають справжнє обличчя російської агресії - зокрема, денний марафон до річниці нападу на Україну 24 лютого 2023 року, який провело 17 журналістів чотирма мовами світу, або повнометражний документальний фільм про український опір в Херсоні.

Додамо, що аналогічні листи Ванесса Бургграф також надіслала президенту України та начальнику штабу ЗСУ.

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Нагадаємо, знімальна група телеканалу France 24 відвідала табір російських окупантів, що готуються до українського контрнаступу. Журналіст назвав контрнаступ "ворожим". Згодом сюжет видалили. У Міністерстві закордонних справ України підкреслили, що причетні до репортажу з табору російських окупантів відповідатимуть за законом.