Вихід проросійського сюжету - прикра помилка, спричинена некоректним скороченням, - France 24. ДОКУМЕНТ
Дирекція телеканалу France24, фінансованого урядом Франції, на прохання Еспресо, пояснила вихід проросійського сюжету, передає Цензор.НЕТ.
Еспресо - багаторічний ексклюзивний партнер France24 в Україні - звернувся до керівництва каналу через вихід скандального сюжету та призупинив трансляцію матеріалів французького мовника у своєму етері до з'ясування цього питання.
Директорка France 24 Ванесса Бургграф назвала інцидент "прикрою помилкою". В листі пояснюється, що в етер France 24 потрапив скорочений те перекладений англійською франкомовний сюжет національного громадського телебачення Франції - France Televisions. На жаль, - йдеться у листі, - в процесі скорочення та перекладу сюжету було втрачено контекст матеріалу, про що телеканал щиро шкодує.
Директорка запевнила колег з Еспресо, що докладе всіх можливих зусиль, щоб помилка більше не повторилася, і наголосила - France 24 від початку повномасштабної війни в Україні широко та об’єктивно висвітлює події.
"Ми підготували значну кількість матеріалів на цю тему, зі значною кількістю наших досвідчених репортерів на місцях подій, у репортажах з прямою мовою українських солдатів та чисельними свідченнями про страждання мирного населення, про воєнні злочини, скоєні російськими солдатами, депортацію дітей та жінок на лінії фронту", – зазначила медійниця.
У редакції France24 наголосили, що телеканал щодня протистоїть російській пропаганді й розвінчує фейкові новини, а також створює унікальні продукти, які розкривають справжнє обличчя російської агресії - зокрема, денний марафон до річниці нападу на Україну 24 лютого 2023 року, який провело 17 журналістів чотирма мовами світу, або повнометражний документальний фільм про український опір в Херсоні.
Додамо, що аналогічні листи Ванесса Бургграф також надіслала президенту України та начальнику штабу ЗСУ.
Нагадаємо, знімальна група телеканалу France 24 відвідала табір російських окупантів, що готуються до українського контрнаступу. Журналіст назвав контрнаступ "ворожим". Згодом сюжет видалили. У Міністерстві закордонних справ України підкреслили, що причетні до репортажу з табору російських окупантів відповідатимуть за законом.