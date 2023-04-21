Окупанти вдарили ракетами С-300 по Костянтинівці, Новоукраїнка обстріляна з "Градів", - ОВА. ФОТО

Ворог продовжує обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Волноваському напрямку у Вугледарській громаді Новоукраїнка обстріляна з "Градів", Богоявленка - з артилерії, Пречистівка - запалювальними боєприпасами.

"На Донецькому напрямку зафіксовано поодинокі обстріли старої частини Авдіївки", - інформує очільник регіону.

На Горлівському напрямку 1 людина загинула у Часовоярській громаді. У Бахмуті зруйновано 2 багатоповерхівки та 8 приватних будинків. Ще 2 будинки пошкоджено у Торецькій громаді. Костянтинівка зазнала удару ракетами С-300 - пошкоджено недобудову.

На Лисичанському напрямку 1 людина поранена у Зарічному Лиманської громади.

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За словами Кириленка, всього за добу росіяни вбили 1 жителя Донеччини, поранили ще 1.