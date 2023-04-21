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На фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен. ФОТО

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Під час виконання бойового завдання на фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен.

Про це повідомили в театрі, інформує Цензор.НЕТ.

Ростислав служив в Одеській опері понад 10 років. У перші дні повномасштабного вторгнення він вступив до лав Збройних Сил.

"Світла, талановита, порядна, інтелігентна людина. Він одним з перших пішов захищати Батьківщину! Не за повісткою, не за наказом, а за власним рішенням, за покликом серця і усвідомленням своєї патріотичної місії", - каже завідувач балетної трупи театру Гаррі Севоян.

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В театрі нагадали, що однією з яскравих партій Ростислава була партія солдата, що гине на війні, у сучасному балетному дивертисменті "Тримай".

"За страшним вироком долі, ця партія виявилася пророчою для артиста. Не можемо і не хочемо вірити в це… Завжди будемо зберігати пам’ять про нашого Ростіка!", - обіцяють колеги.

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На фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен 01
На фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен 02

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На фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен 04
На фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен 05
На фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен 06
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На фронті загинув артист балету Одеського оперного театру Ростислав Янчишен 10

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Топ коментарі

  • Vik Tor 98802600
    Вічна пам'ять герою
  • Богдан Хмельницький 1419ea26
    Дуже, дуже прикро.. Світла йому Пам'ять ! Найкращі таки гинуть.
  • Павло Бубенко 9e42f340
    Вічна слава та пам'ять про тебе, синку, та таких як ти,- повинна назавжди залишитися у благодарній пам'яті як нинішніх, так і прийдешніх поколінь українців!
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