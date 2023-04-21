Новини Фото

Суд розглядає апеляцію щодо запобіжного заходу митрополиту Павлу. ФОТОрепортаж

2 54214
Київський апеляційний суд розпочав розгляд скарги намісника Києво-Печерської лаври Павла (Лебедя) щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобово домашнього арешту із зобов’язанням носити електронний засіб контролю.

Клопотання розглядає колегія суддів під головуванням Тетяни Росік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

У залі суду присутні Лебідь, його адвокати і прокурор.

Сторона захисту просить суд скасувати ухвалу Шевченківської райсуду, оскільки, на її думку, "обвинуваченням не було надано об'єктивних фактів, які б свідчили про причетність до вчинення кримінальних правопорушень, а відтак це ставить під сумнів обґрунтованість висунутої підозри".

Захист також апелює до того, що на засіданні у Шевченківському райсуді були відсутні потерпілі, а також було порушено територіальну підсудність, оскільки юридична адреса Служби безпеки - у Печерському районі Києва, а запобіжний захід обирався Шевченківським райсудом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розгляд апеляції митрополита Павла перенесено на 21 квітня, - суд

Суд розглядає апеляцію щодо запобіжного заходу митрополиту Павлу 01
Суд розглядає апеляцію щодо запобіжного заходу митрополиту Павлу 02
Суд розглядає апеляцію щодо запобіжного заходу митрополиту Павлу 03
Суд розглядає апеляцію щодо запобіжного заходу митрополиту Павлу 04
Суд розглядає апеляцію щодо запобіжного заходу митрополиту Павлу 05
Суд розглядає апеляцію щодо запобіжного заходу митрополиту Павлу 06
Суд розглядає апеляцію щодо запобіжного заходу митрополиту Павлу 07
Суд розглядає апеляцію щодо запобіжного заходу митрополиту Павлу 08
Суд розглядає апеляцію щодо запобіжного заходу митрополиту Павлу 09

Крім того, адвокат Олег Поваляєв заявив, що цілодобовий домашній арешт порушує право його підзахисного проводити богослужіння. Захисник також сказав, що в ухвалі Шевченківського райсуду неправильно вказане прізвище його підзахисного, а це означає, що запобіжний захід обрано іншій особі. У зв'язку з цим сторона захисту просить скасувати ухвалу Шевченківського райсуду.

Нагадаємо, 1 квітня, Служба безпеки України висунула підозру екс-наміснику Києво-Печерської лаври митрополиту Павлу. У його будинку також проводили обшуки.

Пізніше митрополита Павла викликали до суду, де йому обирали запобіжний захід. Екснамісникові стало погано під час засідання, тож суддя вирішив перенести слухання на понеділок, 3 квітня. Але це рішення переглянули, і суд відбувся ввечері. Митрополита Павла відправили під домашній арешт.

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Почему-то вдруг резко затихла вся "борьба" власти с церковью московитов. Больше не нужно шоу, больше не нужно информационно перебивать факапы власти? А кто же тогда будет выполнять закон от 2018 года о российской церкви в Украине?
  • Vasya Kirpych cdb28ef1
    Пока фсбшная секта не будет запрещена законодательно, все остальное будет не более чем имитацией бурной деятельности.
  • vuiko dobrui
    ви вірете у молитви цієї фсб сатани ???
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини