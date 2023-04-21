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Таємнича незнайомка в темних окулярах серед ночі виявилася ухилянтом, - прикордонники. ФОТО

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Чоловік вбрався в сукню, перуку, хустку й темні окуляри, але прикордонників не переконав і отримав повістку.

Про це розповіли в Держприкордонслужбі, інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався на Одещині.

"Прикордонників "причарувала" жінка в сонцезахисних окулярах у темний час доби. Нею виявився чоловік, який перед Великоднем повернувся із заробітків з-за кордону й мав намір продовжити збагачуватися в іншій країні", - йдеться у повідомленні.

Прикордонники зауважили, що "диво перевтілення не спрацювало".

Ухилянту вручили повістку.

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Таємнича незнайомка в темних окулярах серед ночі виявилася ухилянтом, - прикордонники 01
Таємнича незнайомка в темних окулярах серед ночі виявилася ухилянтом, - прикордонники 02

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
  • Jenyk MEL
    Збагачуватись за кордоном? Там работать нужно как слепая лошадь.
  • Maksim Perepelitca
    ..
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