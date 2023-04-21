Затримано адвоката-зрадника, який збирав для РФ дані про HIMARS і мапи "мінних полів" біля Києва, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки викрила ще одного російського агента на Київщині, який був завербований російською спецслужбою для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, зловмисником виявився місцевий діючий адвокат, який раніше працював у прокуратурі і внаслідок неуспішного проходження атестації був звільнений з цієї структури у 2021 році.



Встановлено, що згодом він був завербований російською спецслужбою для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. За вказівкою ворога, він намагався здобути мапи мінних полів, створених Силами оборони на підступах до Києва і на території Чернігівщини, а також у прифронтових районах сходу України.



Крім того, він розвідував можливі бойові позиції реактивних артилерійських систем M142 HIMARS та місця дислокації складів з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами ЗСУ.

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Російський агент підшукував інформаторів, яким пропонував високу грошову "винагороду" за передачу секретних відомостей.



Розвідінформація потрібна була окупантам для здійснення повітряного удару по підрозділах українських військ, а також для створення власної карти українських укріплень.



Співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили російського агента, задокументували злочинні дії і затримали під час передачі йому імітаційних координат базування HIMARS.



У процесі розслідування встановлено, що фігурант також налагодив схему нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку. До оборудки він залучив декількох спільників, які пропонували своїм клієнтам фіктивні документи для втечі за межі України.

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Під час обшуку в адвоката-зрадника виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та носії інформації, які підтверджують факти підривної діяльності на користь країни-агресора.



На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у видгляді тримання під вартою.

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