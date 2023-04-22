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Двоє чоловіків на Тернопільщині забрали собі гуманітарку на 368 тис. грн., - поліція. ФОТОрепортаж

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Чоловіки мали доправити одяг, ліки та продукти з Польщі до об’єднаної територіальної громади, але натомість доправили це все до власних гаражів.

Про це повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що чоловіки мали довірливі відносини з українкою, яка мешкає в Польщі та займається там збором гуманітарної допомоги.

"Фігуранти запевнили її, що отриману допомогу передадуть до ОТГ для потреб населення. Отримавши продукти, засоби гігієни, одяг, взуття та лікарські засоби, доставили їх не до ОТГ, а до власних гаражів. В результаті чого заволоділи майном на 368 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, частина отриманих з Польщі ліків містить наркотичні засоби, обіг яких в Україні обмежений. Ці пігулки чоловіки відібрали та окремо ретельно сховали.

Фігурантам повідомили про підозру в шахрайстві та зберіганні наркотичних засобів. Зараз вирішується, чи відправлять їх до СІЗО.

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Двоє чоловіків на Тернопільщині забрали собі гуманітарку на 368 тис. грн., - поліція 01
Двоє чоловіків на Тернопільщині забрали собі гуманітарку на 368 тис. грн., - поліція 02
Двоє чоловіків на Тернопільщині забрали собі гуманітарку на 368 тис. грн., - поліція 03
Двоє чоловіків на Тернопільщині забрали собі гуманітарку на 368 тис. грн., - поліція 04
Двоє чоловіків на Тернопільщині забрали собі гуманітарку на 368 тис. грн., - поліція 05

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Лохи....безпечно тільки вагонами красти...в Запоріжжі не дадуть збрехати...
  • Sergiy Vitalyovich
    В Хмельницькому значна кількість гуманітарки змокла та зіпсувалася в місці зберігання. Мабуть, не мали як розікрасти і замість роздати людям, більшість її просто викинули. Люди в багатьох країнах витрачають час та кошти, аби нам допомогти, а тут як не вкрадуть, то викинуть - аби лиш не віддати нужденним.
  • 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
    А вагонними мірками значить можна красти безнаказано
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