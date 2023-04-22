Двоє чоловіків на Тернопільщині забрали собі гуманітарку на 368 тис. грн., - поліція. ФОТОрепортаж

Чоловіки мали доправити одяг, ліки та продукти з Польщі до об’єднаної територіальної громади, але натомість доправили це все до власних гаражів.

Про це повідомили в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Там розповіли, що чоловіки мали довірливі відносини з українкою, яка мешкає в Польщі та займається там збором гуманітарної допомоги.

"Фігуранти запевнили її, що отриману допомогу передадуть до ОТГ для потреб населення. Отримавши продукти, засоби гігієни, одяг, взуття та лікарські засоби, доставили їх не до ОТГ, а до власних гаражів. В результаті чого заволоділи майном на 368 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Читайте: В Одесі викрили шахрая, який продавав неіснуючі бронежилети для українських захисників

Крім того, частина отриманих з Польщі ліків містить наркотичні засоби, обіг яких в Україні обмежений. Ці пігулки чоловіки відібрали та окремо ретельно сховали.

Фігурантам повідомили про підозру в шахрайстві та зберіганні наркотичних засобів. Зараз вирішується, чи відправлять їх до СІЗО.

Також читайте: Виманювали гроші у охочих евакуюватися з Бахмуту та зони бойових дій: ліквідовано транснаціональне угруповання шахраїв, - СБУ. ФОТО









