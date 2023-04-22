Минулої доби морпіхи знищили 14 окупантів, ворожий танк та сховище з боєприпасами, - ВМС

Військові частини та підрозділи Військово-Морських Сил Збройних Сил України у складі угруповань продовжують виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС.

Як зазначається, минулої доби, підрозділами ВМС ЗС України було знищено 14 окупантів 1 танк та 1 сховище з боєприпасами.

Остаточні втрати ворога уточнюються.

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