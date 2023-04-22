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У Росії розпочалася піар-кампанія з героїзації сина Пєскова. Пропагандисти проілюстрували нібито його присягу фотографією присяги сина Порошенка, - Казанський. ФОТО

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В Росії вирішили заявити, що син прессекретаря Путіна Пєскова - Микола Пєсков нібито воював проти України. Історію вирішили проілюструвати фото нібито присяги сина Пєскова. Однак на фото виявилася присяга сина Порошенко і сам Порошенко.

Про це розповів журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"У Росії розпочалася піар-кампанія з героїзації сина Пєскова - Миколи Пєскова. Спочатку Пригожин розповів, що син Пєскова воював у нього у ПВК "Вагнер" (що є неправдою). А потім цю інформацію вирішив підтвердити алкополітолог Сергій Марков.

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Марков виклав фото сина Пєскова, який дає присягу. Щоправда, якщо поглянути ближче, син Пєскова виявився сином Порошенка, який дає присягу ЗСУ. Причому поряд із ним на фото опинився навіть сам Порошенко.

Фото спричинило фурор. Коли Марков протверезів, то видалив його і пообіцяв у всьому розібратися", - розповів Казанський.

У Росії розпочалася піар-кампанія з героїзації сина Пєскова. Пропагандисти проілюстрували нібито його присягу фотографією присяги сина Порошенка, - Казанський 01
У Росії розпочалася піар-кампанія з героїзації сина Пєскова. Пропагандисти проілюстрували нібито його присягу фотографією присяги сина Порошенка, - Казанський 02

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Топ коментарі

  • Борменталь Незабаром 25de645e
    схоже, Порошенко не тільки вбив свого брата на ліпецькій фабриці, а ще й виїбав там дружину пєскова
  • Vasily Kukuev
    Отцом сына Пескова оказался Порошенко... Ай да Петро Алексеич, ай да s.o.b.
  • GoodWin
    до маркова дотянулись длиннные руки Порошенко
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