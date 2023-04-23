Ворог ударив ракетами по Харкову, у Котлярах зруйновано приватні будинки, - ОВА. ФОТО

Цієї ночі ворог завдав ракетних ударів по Харкову та Харківський області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Харкові одна з ракет влучила в землю. Ще одна ракета, ймовірно, розірвалася в повітрі над територією овочевої фабрики. Пошкоджені теплиці, робочі цехи.

"Внаслідок ракетного удару по с. Котляри Харківського району зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 10 будинків, 1 гараж та 4 автомобілі. Сталися пожежі. Обійшлося без постраждалих. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп'янськ, Вовчанськ, Тимофіївка, Новомлинськ, Западне та інші населені пункти", - йдеться у повідомленні.

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На щастя - без постраждалих та масштабних руйнувань.

Синєгубов також нагадує, що триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 14 га території та знешкодили 132 вибухонебезпечних предмети.

"На лінії зіткнення захисники Харківщини найдійно утримують свої позиції та дають відсіч усім спробам окупантів покращити своє тактичне положення", - резюмує очільник регіону.