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Росіяни вкотре обстріляли Слов’янськ. ФОТОрепортаж

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Минулої ночі росіяни завдали чергового удару по Слов’янську.

Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ. 

"Цього разу ракета "С-300" влучила в мікрорайоні Лісний поблизу кар’єру. Постраждали декілька приватних будинків. На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться в повідомленні. 

Також очільник Слов’янської громади нагадав про необхідність заходів безпеки.

"У великодні дні утримайтеся від відвідування кладовищ та місць масового скупчення людей", - закликав він.

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