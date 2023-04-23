Росіяни вкотре обстріляли Слов’янськ. ФОТОрепортаж

Минулої ночі росіяни завдали чергового удару по Слов’янську.

Про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

"Цього разу ракета "С-300" влучила в мікрорайоні Лісний поблизу кар’єру. Постраждали декілька приватних будинків. На щастя, обійшлося без жертв", - йдеться в повідомленні.

Також очільник Слов’янської громади нагадав про необхідність заходів безпеки.

"У великодні дні утримайтеся від відвідування кладовищ та місць масового скупчення людей", - закликав він.

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