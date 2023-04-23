Рашисти завдали 2 авіаудари по Вугледару, зруйновано 9-поверхівку. Під вогнем Мар’їнка та околиці Курахового, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують завдавати ударів по території Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Волноваському напрямку росіяни завдали 2 авіаудари по Вугледару - зруйновано 9-поверхівку. У громаді також пошкоджено приватний будинок в Богоявленці.

"На Донецькому напрямку 1 людина поранена в Очеретиному. Під вогнем Мар'їнка та околиці Курахового, поодинокі обстріли зафіксовано в Авдіївці. На Горлівському напрямку відомо про 20 пошкоджених приватних будинків у Бахмуті та 15 - у Торецькій громаді. Під обстрілами - околиці Соледарської та Часовоярської громад", - йдеться у повідомленні.

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За словами Кириленка, всього за добу стало відомо про 4 поранених жителів Донеччини.