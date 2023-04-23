Наслідки ворожих обстрілів Харківщини. ФОТОрепортаж

22 квітня росіяни обстріляли Харківську область. За попередніми даними, обстріл був здійснений ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"За даними слідства, 22 квітня близько 22:10 російські військові завдали ракетний удар по Основ’янському району м. Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено теплиці та цехи фабрики.

Одна з ворожих ракет влучила по приватному сектору у с. Котляри Харківського району. Пошкоджено низку житлових будинків та автомобілі цивільних", - йдеться в повідомленні.

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