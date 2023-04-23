Наслідки обстрілів Донеччини: задокументовано понад пів сотні руйнувань. ФОТОрепортаж

Минулої доби під обстрілами перебували 6 населених пунктів: міста Авдіївка, Бахмут, Вугледар, Костянтинівка, смт Нью-Йорк та село Карлівка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Донецької області.

Ворог скинув дві авіабомби на Вугледар, руйнувань зазнав багатоквартирний будинок та авто. Інформація про постраждалих наразі не надходила.

Чотири ракети С-300 росіяни спрямували на Костянтинівку. Пошкоджено щонайменше 7 приватних будинків, об’єкти соціальної інфраструктури, 7 автомобілів. За попередніми даними, цивільне населення не постраждало.

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Окупаційні війська продовжують стирати з лиця землі Бахмут. Рашисти пошкодили 20 приватних осель, поранили цивільну особу. Ще 15 приватних будинків зазнали руйнувань у Нью-Йорку.

Крім того, сьогодні після опівночі армія РФ поцілила ракетою по Слов’янську, пошкоджено 2 приватних помешкання. За попередньою інформацією, постраждалих немає.













