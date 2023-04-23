Одинадцять ухилянтів затримано на Закарпатті. ФОТОрепортаж

Одинадцять чоловіків призовного віку, які намагались незаконно перетнути держрубіж, затримали впродовж доби прикордонники Мукачівського загону на Закарпатті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, двох осіб разом із переправником зупинили прикордонники відділення "Велика Бийгань", під час реалізації інформації, що надійшла від оперативників загону. Двоє чоловіків з Одещини мали намір за допомогою закарпатця незаконно потрапити до Угорщини. У прикордоння їх привіз 48-річний мешканець села Дийда, який пообіцяв організувати одеситам безперешкодний перетин кордону. Усіх трьох чоловіків затримали.

Ще одного українця, який намагався незаконно потрапити в Угорщину, затримали прикордонники відділу "Лужанка". Затриманим виявився житель Закарпаття.

Одного киянина та трьох жителів Сумщини зупинили неподалік від українсько-румунського кордону прикордонні наряди відділення "Велятино".















Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано двох чоловіків, які на човні намагалися потрапити до Угорщини, - Держприкордонслужба. ФОТО

Двох чоловіків зупинили у прикордонні військовослужбовці відділу "Тячів". Щоб незаконно перетнути кордон з Румунією, один із затриманих прибув з Дніпропетровщини, інший з Харківщини.

Ще один порушник прибув на Закарпаття з Івано-Франківщини. Чоловік також планував потрапити в Румунію. Його затримав прикордонний наряд відділу "Ділове".

Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", склали протоколи, справи скерували до суду.

Про виявлення у діях одного із затриманих ознак злочину, передбаченого ст.332 ККУ, прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.