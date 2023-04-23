Стефанчук прибув до Праги, де відбудеться Конференція спікерів парламентів ЄС. ФОТО

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук прибув до Праги, щоб взяти участь у Конференції спікерів парламентів Європейського Союзу.

Про це йдеться у його дописі на фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Прага. Цими днями — з робочим візитом у Чеській Республіці. Попереду — участь у Конференції спікерів парламентів ЄС. Матиму ряд двосторонніх зустрічей із очільниками парламентів, у фокусі уваги яких — Україна, протидія російській агресії, наш шлях до повноправного членства в ЄС та наше євроатлантичне майбутнє!", — йдеться у дописі.

Стефанчук вже зустрівся із головою Сенату Парламенту Чеської Республіки Мілошем Вистрчілом. Голова ВРУ, подякував Чеській Республіці за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Він нагадав, що указом президента України голова Сенату Чехії нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня. "Для мене є великою честю вручити цю нагороду шановному колезі й справжньому другу України", - наголосив він.

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