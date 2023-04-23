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Стефанчук прибув до Праги, де відбудеться Конференція спікерів парламентів ЄС. ФОТО

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Стефанчук прибув до Праги, де відбудеться Конференція спікерів парламентів ЄС. ФОТО
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук прибув до Праги, щоб взяти участь у Конференції спікерів парламентів Європейського Союзу.

Про це йдеться у його дописі на фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ. 

"Прага. Цими днями — з робочим візитом у Чеській Республіці. Попереду — участь у Конференції спікерів парламентів ЄС. Матиму ряд двосторонніх зустрічей із очільниками парламентів, у фокусі уваги яких — Україна, протидія російській агресії, наш шлях до повноправного членства в ЄС та наше євроатлантичне майбутнє!", — йдеться у дописі. 

Стефанчук вже зустрівся із головою Сенату Парламенту Чеської Республіки Мілошем Вистрчілом. Голова ВРУ, подякував Чеській Республіці за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Він нагадав, що указом президента України голова Сенату Чехії нагороджений орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня. "Для мене є великою честю вручити цю нагороду шановному колезі й справжньому другу України", - наголосив він.

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Я извиняюсь, но вот эта Зеленая и "нищая" свинья снимающая угол у своей тещи за мой счет, что то в этом понимает? Лично я сомневаюсь в этом, ведь если чел в таком возрасте не смог заработать семье на свое жилье, а ютиться у тещи, то, как он с таким айкю может работать в очистке не говоря уже о ВР?
  • Чайка Київ
    Печера Дракона:
    Дивіться. Це Ромця Скрипін. Він довго розповідав нам про поганого Порошенка, про те як треба любити Батьківщину, якою Україна мусить бути. Але коли Україну знадобилося реально захищати, Ромця Скрипін спершу почав плакатися, що його неправильно призивають. А потім несподівано він сплив у Чехії, до якої якось примудрився виїхати в той час, коли чоловікові виїхати з України нереально.
    Очевидно, чувак "реалізував своє право на ох...е життя", як висловився один його співбесідник. Бо його ж на фронті може снайпер підстрелити, як...
    Тобто розумієте. В той час коли я освоював безпілотник і навчав пілотів ще на АрміїСОС в часи АТО, це мурло патякало про "корупцію Порошенка". Це мурло Скрипін привів до влади Зеленського і його братію.
    І от тепер, коли воюють відомий письменник Сергій Пантюк і відомий актор Дмитро Лінартович, Скрипін відвалив за бугор.
    Буде тепер звідти навчати нас як Батьківщину любити - навіть не сумнівайтеся.
    Не те гірко, що такі боягузи Скрипіни ротами смердять. Те гірко, що їх слухають. І гроші їм жертвують. Хоча мали б посилати. За кораблем.
  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    А почему не в пижаме с пингвинчиками? Что за быдлячество...
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