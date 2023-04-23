Любителям гучного автомобільного дрифту в Києві роздали повістки, - Патрульна поліція. ФОТОрепортаж

У Києві поліцейські запросили на захід любителів гучного автомобільного дрифту представників військкомату, щоб ті роздали повістки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він зазначив: "Мені здається, що суспільство давно вже сказало своє слово, щодо прийнятної поведінки під час війни.

І я зараз не говорю про те, що зовсім не можна кави випити або пообідати/повечеряти в якомусь закладі. В цілому, ми й воюємо, щоб люди могли нормально жити.

Але всьому є межі. Заганяти заряджені тачки в самісінький центр міста, ревіти там моторами, дріфтувати вулицями — то вже називається фарс під час війни. А біля цих заряджених моторів крутяться молодчики, які за віком і станом здоровʼя могли б, наприклад, тримати автомат.

І ми вже попереджали неодноразово. І притягували до відповідальності. Але… Отож, цього разу ми запросили на захід воєнкомів. Які, своєю чергою, "запрошували" форсажників.

Але. Щоб пацани "не розстраювались", є гідний лайфхак: автомат теж можна прокачати і протюнити".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адміністратор телеграм-каналу, який поширював інформацію про вручення повісток у Луцьку, засуджений на 5 років













