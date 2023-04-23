Львівські митники оформили як порожній мікроавтобус, набитий технікою, в тому числі Apple, на $ 1,5 млн. ФОТОрепортаж

22 квітня 2023 року українські митники оформили як порожній мікроавтобус, запакований технікою, в тому числі Apple. Вартість техніки орієнтовно оцінюється в $1,5 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

22.04.2023 через пункт пропуску Угринів-Довгобичув у Львівській митниці проїхав як порожній автомобіль Iveco Daily КА8948КЕ. Під час митного оформлення інспектора спільно з Управлінням боротьби з контрабандою зробили огляд порожнього автомобіля, де підклали ліві фотографії, що вона порожня.

За шлагбаумом правоохоронцями був зроблений передогляд автомобіля, де виявили 5 палетів техніки Apple та 4 палети китайської техніки. За попередньою інформацією, вартість вантажу близько 1,5 млн. доларів.

Вантаж був затриманий співробітниками ГУ Д Служби безпеки України.









