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Львівські митники оформили як порожній мікроавтобус, набитий технікою, в тому числі Apple, на $ 1,5 млн. ФОТОрепортаж

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22 квітня 2023 року українські митники оформили як порожній мікроавтобус, запакований технікою, в тому числі Apple. Вартість техніки орієнтовно оцінюється в $1,5 млн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

22.04.2023 через пункт пропуску Угринів-Довгобичув у Львівській митниці проїхав як порожній автомобіль Iveco Daily КА8948КЕ. Під час митного оформлення інспектора спільно з Управлінням боротьби з контрабандою зробили огляд порожнього автомобіля, де підклали ліві фотографії, що вона порожня.

За шлагбаумом правоохоронцями був зроблений передогляд автомобіля, де виявили 5 палетів техніки Apple та 4 палети китайської техніки. За попередньою інформацією, вартість вантажу близько 1,5 млн. доларів.

Вантаж був затриманий співробітниками ГУ Д Служби безпеки України. 

Львівські митники оформили як порожній мікроавтобус, набитий технікою, в тому числі Apple, на $ 1,5 млн 01
Львівські митники оформили як порожній мікроавтобус, набитий технікою, в тому числі Apple, на $ 1,5 млн 02
Львівські митники оформили як порожній мікроавтобус, набитий технікою, в тому числі Apple, на $ 1,5 млн 03
Львівські митники оформили як порожній мікроавтобус, набитий технікою, в тому числі Apple, на $ 1,5 млн 04
Львівські митники оформили як порожній мікроавтобус, набитий технікою, в тому числі Apple, на $ 1,5 млн 05

Топ коментарі

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    В Києві повістки дрифтерам вручали, потрібно і на українські митниці завітати воєнкомам.
  • alex orly
    Та ні, ціх митників по закону воєнного стану на 15 років з конфіскацією!!! Уяви, такого гівнюка на фронті, продасть всіх і все!!!!
  • 5 копійок
    Це вже новиє літса, чи ще старі?
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