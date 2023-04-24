З Донецької області евакуйовано ще 58 осіб, - ДСНС. ФОТОрепортаж

На прифронтових територіях Донецької області продовжується евакуація мирних жителів. Вранці у неділю, 23 квітня, до м. Бердичів Житомирської області прибув ще один потяг із 58 евакуйованими,

Як інформує Цензор.НЕТ, по це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

У повідомленні зазначається: "Триває евакуація з прифронтових територій Донеччини.

Сьогодні вранці до м. Бердичів Житомирської області прибув ще один потяг з 58 жителями з Донецької області.

Рятувальники спільно з медиками та волонтерами зустріли людей, провели до зали очікування, де вони змогли трохи відпочити, поспілкуватися з психологами та отримати іншу допомогу.

Серед евакуйованих - жінки, діти, люди похилого віку. Дехто приїхав з домашніми улюбленцями.

У кожного своя історія, багато-хто втратив житло, роботу, тривалий час перебував без світла, води та їжі".







