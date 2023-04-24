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У Підмосков’ї впав безпілотник із 17 кілограмами вибухівки. ФОТОрепортаж

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Вдень 23 квітня місцева мешканка в лісовому масиві неподалік Ногінська виявила безпілотник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.

Як зазначається, жінка, що виявила безпілотник, повідомила поліцію, що за 300 метрів від свого будинку знайшла великий літальний апарат.

"Дроном, що впав, виявився UJ-22 Airborn українського виробництва, завдовжки 3,5 метра. Найімовірніше, в нього закінчилося пальне в баку. Усередині дрона виявлено близько 30 брикетів масою по 570 г з вибуховою речовиною всередині", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що триметровий безпілотник, що впав неподалік Ногінська, ймовірно був споряджений зарядами C-4.

Як зазначається, вибухотехнікам довелося працювати на місці падіння дрона близько 5 годин. Звідки було запущено безпілотника - поки що невідомо.

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У Підмосков’ї впав безпілотник із 17 кілограмами вибухівки 01
У Підмосков’ї впав безпілотник із 17 кілограмами вибухівки 02
У Підмосков’ї впав безпілотник із 17 кілограмами вибухівки 03
У Підмосков’ї впав безпілотник із 17 кілограмами вибухівки 04
У Підмосков’ї впав безпілотник із 17 кілограмами вибухівки 05

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Топ коментарі

  • Роман Шишацький
    От блин. Не дотянул. Инженерам на заметку - бак надо по больше.
  • arye z.
    Ногінськ-Кремль всього 50 км.
    Трохи недотягнув до Червоної площі.
    Але Маттіас Руст у 87-му приземлився зі словом "Мир", а цей би приземлився зі словом "Бум!!!".
  • Виктор Ле 97720435
    Чекаємо 9 травня на Червоній площі....
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