У Підмосков’ї впав безпілотник із 17 кілограмами вибухівки. ФОТОрепортаж

Вдень 23 квітня місцева мешканка в лісовому масиві неподалік Ногінська виявила безпілотник.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Baza.

Як зазначається, жінка, що виявила безпілотник, повідомила поліцію, що за 300 метрів від свого будинку знайшла великий літальний апарат.

"Дроном, що впав, виявився UJ-22 Airborn українського виробництва, завдовжки 3,5 метра. Найімовірніше, в нього закінчилося пальне в баку. Усередині дрона виявлено близько 30 брикетів масою по 570 г з вибуховою речовиною всередині", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що триметровий безпілотник, що впав неподалік Ногінська, ймовірно був споряджений зарядами C-4.

Як зазначається, вибухотехнікам довелося працювати на місці падіння дрона близько 5 годин. Звідки було запущено безпілотника - поки що невідомо.

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