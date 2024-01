Розігрується унікальний артбук "Із полум’я зродились" з автографами Героїв війни. Гроші підуть у військовий госпіталь на медичні ліжка для поранених. ФОТОрепортаж

Триває розіграш артбуку "Із полум’я зродились", мета якого - збір коштів для обладнання сучасного приймально-ургентного відділення у Національному військово-медичному клінічному центрі "Головний військовий клінічний госпіталь".

Передпроєкт приймально-ургентного відділення

"Розіграш триває. Приз - примірник артбуку "Із полум`я зродились" із автографами героїв проєкту. Джекпот - 6 ліжок медичних з туалетом і функцією бічного перевороту для важкопоранених. Вартість одного ліжка - 37 000 гривень. 6 таких ліжок коштують 222 000 гривень. За них і боремось спільно", - пише Нечипорук.

"Нагадую умови.

Артбук "Із полум`я зродились" - за 250 грн. Його можна виграти в нашому розіграші. Умови дуже прості. Поставити вподобайку сторінці нашого проєкту.

From the Flames we born

Перерахувати 250 грн на БФ КОЛО:

IBAN: UA843052990000026001046707165

ЄДРПОУ: 38813073

Одержувач: БФ КОЛО

АБО:

https://secure.wayforpay.com/payment/s26043fd71ff9

1 травня рандомним способом ми оберемо щасливчика", - резюмує Нечипорук.

Артбук "Із полум`я зродились" планувався як подяка нашим військовим, а реалізувався як артпроєкт, де запрошеними зірками є наші воїни. Залучені у рамках проєкту кошти, як благодійні внески, будуть передані на підтримку НВМКЦ "Головний військовий клінічний госпіталь".

Ініціаторка та співавторка проєкту - Ірина Солошенко.