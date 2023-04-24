Ворог бив ракетами по Краматорську, не вщухають обстріли Мар’їнки та Красногорівки, - ОВА. ФОТОрепортаж

Рашисти продовжують обстрілювати територію Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, опівночі росіяни випустили дві ракети по Краматорську - пошкоджені школа та прилеглі приватні будинки.

"На Волноваському напрямку 2 людини поранено у Новоукраїнці, у селі пошкоджено 2 приватні будинки та адмінбудівлю. На Донецькому напрямку не вщухали обстріли Мар'їнки та Красногорівки. Шість разів росіяни обстріляли Курахівську громаду, пошкодили 6 будинків: 3 в Гострому, 2 у Веселому Гаю і 1 у Ганнівці. Ще 2 будинки пошкоджено у Галицинівці Новогродівської ТГ", - йдеться у повідомленні.















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На Горлівському напрямку відомо про пошкодження 2 приватних будинків та 1 багатоповерхівки у Бахмуті. 2 будинки пошкоджено у Торецькій громаді, ще 1 у Предтечиному Костянтинівської громади. Зафіксовано обстріли околиць Часовоярської і Соледарської громад.

На Лисичанському напрямку 10 снарядів поцілили на територію Торського і Зарічного Лиманської громади.