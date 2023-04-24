Наслідки масованих обстрілів Херсонщини: пошкоджено десятки будинків, цвинтар, заклад освіти, є жертви. ФОТОрепортаж

Рашисти масовано обстріляли Херсонщину: пошкоджено десятки будинків, цвинтар, заклад освіти, є загиблі та поранені

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, російські війська безперервно атакували Херсонський та Бериславський райони з реактивних систем залпового вогню, мінометів, артилерії, авіації та БПЛА. Внаслідок авіаційної атаки на с.Кізомис пошкоджено десятки житлових будинків та службовий автомобіль поліції, поранено двох місцевих жительок, у них травми голови та переломи. Під час артилерійського обстрілу міста Берислав поранено 80-річну жінку та пошкоджено службовий автомобіль поліцейських. Через удар російських військ по с.Гаврилівка пошкоджено цвинтар.

"Під вогнем окупантів перебувала Білозерська громада, там пошкоджено заклад освіти, будинки мирних мешканців, у с.Велетенське внаслідок артилерійського обстрілу загинув 72-річний чоловік. По мирних житлових кварталах Херсону ворог гатив із різного виду озброєння, намагаючись завдати якомога більшої шкоди об’єктам життєзабезпечення обласного центру. Найбільше постраждали прибережні райони та передмістя, там пошкоджено житлові будинки, магазини та цивільну інфраструктуру. Під час мінометного обстрілу центрального району загинув 81-річний чоловік", - йдеться у повідомленні.











За минулі дві доби поліція відкрила 23 кримінальні провадження за фактами воєнних злочинів російських окупантів на Херсонщині.

Надійшло повідомлення, що у жовтні минулого року в період окупації Бериславського району російські військові викрали 61-річного жителя одного з сіл Великоолександрівської громади. Нині про долю чоловіка нічого невідомо.

Біля с.Давидів Брід 30-річний місцевий житель йшов уздовж берега річки Інгулець і наступив на невідомий вибуховий пристрій, який здетонував. Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці.

Наступного дня у тому ж населеному пункті на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвався 74-річний чоловік, який йшов рибалити на річку. Пораненого евакуювали з небезпечного місця та доправили в реанімаційне відділення лікарні, де у нього діагностували травматичну ампутацію стопи, осколкові поранення обличчя та очей. Чоловік втратив багато крові, його стан тяжкий.