Родини полонених військових медиків провели акції біля посольств із проханням допомогти врятувати їхніх близьких з російського полону. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Родини полонених військових медиків вийшли на акцію до посольств країн світу з проханням допомогти врятувати їхніх близьких з російського полону. Наразі сотні військових перебувають у полоні окупантів.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ біля посольства Великої Британії.

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Організатори акції закликали країни світу вплинути на висвітлення фактів захоплення РФ військових медиків та умов їх утримання, а також сприяти їхньому включенню в офіційні списки полонених. Також родини просять надати доступ до полонених представникам міжнародних організацій і закликати агресора визволити з полону українських військових медиків.

Акція відбулася біля посольств Великої Британії, Канади, Бразилії, Франції, Чехії, Польщі, Німеччини, Австрії та США.

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Фото та відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.