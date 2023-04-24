Наші воїни у Бахмуті не лише обороняються, але й активно контратакують, - Сирський. ФОТО

Командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський сьогодні працює у районах бойових дій на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сухопутних військ.

Як зазначається, рішення з організації оборони приймаються на місці. Перед тим Сирський заслухувоє командирів та аналізує оперативну обстановку. Ситуація контрольована.

"На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою. Тривають важкі бої. У декількох приміських населених пунктах Бахмуту наступальні дії ворога зазнали невдач. Однак, ворог не полишає мету оточити Бахмут і використовує для цього всі можливі сили та засоби аж до тотальної руйнації міста. Наші бійці здійснюють у Бахмуті не лише оборонні дії, але й активно контратакують. Це дає нам можливість протягом декількох місяців стримувати наступ ворога та не збільшувати фронт на цьому напрямку, знищувати його найкращі підрозділи та вигравати час" - сказав Сирський.

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