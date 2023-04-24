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Наші воїни у Бахмуті не лише обороняються, але й активно контратакують, - Сирський. ФОТО

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Командувач східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський сьогодні працює у районах бойових дій на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сухопутних військ. 

Як зазначається, рішення з організації оборони приймаються на місці. Перед тим Сирський заслухувоє командирів та аналізує оперативну обстановку. Ситуація контрольована.

"На Бахмутському напрямку ситуація залишається напруженою. Тривають важкі бої. У декількох приміських населених пунктах Бахмуту наступальні дії ворога зазнали невдач. Однак, ворог не полишає мету оточити Бахмут і використовує для цього всі можливі сили та засоби аж до тотальної руйнації міста. Наші бійці здійснюють у Бахмуті не лише оборонні дії, але й активно контратакують. Це дає нам можливість протягом декількох місяців стримувати наступ ворога та не збільшувати фронт на цьому напрямку, знищувати його найкращі підрозділи та вигравати час" - сказав Сирський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирський про бої на Донбасі: Виграємо важливий час і не даємо ворогу зайняти зручні рубежі

Наші воїни у Бахмуті не лише обороняються, але й активно контратакують, - Сирський 01
Наші воїни у Бахмуті не лише обороняються, але й активно контратакують, - Сирський 02
Наші воїни у Бахмуті не лише обороняються, але й активно контратакують, - Сирський 03

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Топ коментарі

  • Ivan Ivanov 036c97a9
    Героям слава!
  • Олег Громико
    Рябої кобили сон, на карті діп стейт, на якій в 90% показється реальна картина, видно, що всу контролюють вже не більше 10-15% міста і їх поступово видавлюють орки. Ніяких контр атак в місті немає, краще вже гірка правда, ніж цинічна брехня. Мене мабуть знову забанять, але якщо адміни перетворилися на Соловйових з єрефії, то прапор їм в руки.
  • Maksim Perepelitca
    Балабол не балабол , але бійці в Бахмуті , і взагалі в ЗСУ , Сирського поважають . Це є незаперечний факт .
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