Повідомлено про підозру голові парламенту Чечні Даудову, який формує нові загони "кадирівців" для війни проти України, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки зібрала доказову базу на голову парламенту Чеченської республіки РФ Магомеда Даудова, який причетний до окупації частини території України.

Фігурант входить до найближчого оточення Кадирова і виконує його вказівки щодо ведення агресивної війни проти нашої держави. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що Даудов з травня минулого року займається формуванням нових штурмових підрозділів окупаційних угруповань РФ, які дислокуються на території північного Кавказу.

Саме за його безпосередньої участі було створено "78-й моторизований полк спеціального призначення "північ-ахмат"", а також батальйони "південь-ахмат", "захід-ахмат" та "схід-ахмат".

За даними слідства, "мобілізовані" проходять військову підготовку в університеті спецназу, який розташований у місті Гудермес Чеченської республіки.

"Потім бойовиків перекидають до тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Також встановлено, що Даудов упродовж липня - листопада минулого року неодноразово особисто приїздив до тимчасово окупованих Лисичанська, Попасної та Маріуполя. Там він зустрічався з ватажками новостворених загонів "кадирівців" і закликав до ведення активних бойових дій проти Сил оборони", - йдеться у повідомленні.

Крім того, зловмисник регулярно поширював на власному Телеграм-каналі дописи, де репостив виступи Кадирова щодо виправдовування збройної агресії РФ проти України.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Даудову про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (здійснення пособництва у веденні агресивної війни);

- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (здійснення пособництва у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, вчинене представником влади та за попередньою змовою групою осіб);

- ч. 3 ст. 436-2 (поширення службовою особою матеріалів, у яких містяться виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України).

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Наразі фігурант перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Розслідування проводили слідчі СБУ за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.