Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно прихильника кадирівців: схвалював захоплення Бородянки і пишався злочинами окупантів, - СБУ. ФОТО

СБУ на Київщині скерувала до суду обвинувальний акт стосовно прихильника кадирівців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Як зазначається, слідчі Служби безпеки України завершили розслідування у кримінальному проваджені щодо 31-го річного мешканця Київщини, який публічно глорифікував дії російських окупантів.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що після звільнення Київщини підозрюваний, перебуваючи у громадських місцях селища Клавдієво-Тарасове Бучанського району, публічно заявляв, що пишається діями окупантів - так званих "кадирівців". Зловмисник схвалював дії підрозділу "ахмат" у війні проти України. Зокрема, захоплення ними міста Бородянки, спалення місцевого відділку поліції та районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

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Дії зловмисника кваліфіковані за ч.2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ в України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття та документування протиправної діяльності проводили співробітники ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.