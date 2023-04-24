Новини Фото • Війна

Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно прихильника кадирівців: схвалював захоплення Бородянки і пишався злочинами окупантів, - СБУ. ФОТО

5 12914
СБУ на Київщині скерувала до суду обвинувальний акт стосовно прихильника кадирівців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Як зазначається, слідчі Служби безпеки України завершили розслідування у кримінальному проваджені щодо 31-го річного мешканця Київщини, який публічно глорифікував дії російських окупантів.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що після звільнення Київщини підозрюваний, перебуваючи у громадських місцях селища Клавдієво-Тарасове Бучанського району, публічно заявляв, що пишається діями окупантів - так званих "кадирівців". Зловмисник схвалював дії підрозділу "ахмат" у війні проти України. Зокрема, захоплення ними міста Бородянки, спалення місцевого відділку поліції та районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Збройних сил України", - йдеться у повідомленні.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно прихильника кадирівців: схвалював захоплення Бородянки і пишався злочинами окупантів, - СБУ 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру голові парламенту Чечні Даудову, який формує нові загони "кадирівців" для війни проти України, - СБУ. ФОТО

Дії зловмисника кваліфіковані за ч.2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ в України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Заходи із викриття та документування протиправної діяльності проводили співробітники ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Aleksandr Cubik
    самое оно!!(фото)адидасовские лампасы о многом говорят! к ним как лица так и мозгов не требуется!!(так что фото и очень выразительное)
  • Дмитрий Анатольевич 1ca80f53
    Це не фото.
  • albano miner
    ...ЗМІ, не дратуйте людей от такими "пікселями" пдрсів.. чи всемогутнє навіки, нетонуче печерне кривосуддя засудить?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини