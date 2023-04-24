Вранці росіяни обстріляли Шахтарське на Донеччині, 2 людини загинули. ФОТОрепортаж
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Сьогодні вранці російська армія обстріляла з артилерії с. Шахтарське Волноваського району Донецької області.
Про це повідомляє прокуратура Донецької області, передає Цензор.НЕТ.
"24 квітня 2023 року, близько 9:00, окупаційні війська з артилерії обстріляли с. Шахтарське Волноваського району.
Цього разу снаряди окупантів поцілили у приватний сектор. Внаслідок чого на подвір’ї одного з будинків загинули двоє чоловіків віком 43 та 66 років. Крім того, зазнала осколкових поранень їхня 42-річна сусідка. Жінку доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.