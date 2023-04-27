Минулої доби росіяни вбили 3 цивільних на Донеччині, 4 особи зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Минулої доби, 26 квітня, російські окупанти вбили 3 мирних жителів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 26 квітня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Костянтинівці, Диліївці та Званівці.

Ще 4 людини в області дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

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Кириленко зазначив, що встановити точну кількість загиблих у Маріуполі та Волновасі наразі неможливо.