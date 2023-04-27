У Мелітополі внаслідок вибуху в під’їзді будинку ліквідовано зрадника-поліцейського Міщенка. ВІДЕО+ФОТО

Вранці в Мелітополі пролунав вибух, внаслідок якого до лікарні потрапив зрадник-поліцейський.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм міського голови Мелітополя Івана Федорова.

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"Мінус черговий запроданець кремля. Ранок одного з колаборантів Мелітопольщини почався з гучного квитка до лікарні.



Вибух, який чули мешканці центральної частини Мелітополя о 5:20, стався біля під’їзду багатоквартирного будинку по вулиці Героїв України, 67.



За попередніми даними, лікарняний виписано одному з керівників окупаційної поліції, який зрадив Україну і переметнувся на сторону ворога", - написав Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вранці в Мелітополі пролунав вибух, - Федоров

Як повідомляє телеграм-канал Mash на Донбассе, у Мелітополі внаслідок вибуху в під'їзді будинку ліквідовано співробітника поліції Олександра Міщенка, який перейшов на бік Росії й "активно працював на своїй посаді".

"О 5.15 на вулиці Кірова спрацював вибуховий пристрій. 42-річний Міщенко помер у лікарні.

Олександр перейшов на бік Росії після звільнення Мелітополя, активно працював на своїй посаді, допомагав іншим співробітникам поліції перейти на службу до поліції РФ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив Федоров, до повномасштабного вторгнення Міщенко був начальником Приазовського відділу поліції.

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