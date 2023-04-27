Поплічника окупантів, який "здавав" місця дислокації ЗСУ, затримали у деокупованому Лимані, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Служба безпеки викрила ще одного поплічника рашистів, який передавав окупантам локації базування українських захисників у прифронтових районах Донеччини.

Про це повідомили у пресцентрі СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Безробітний мешканець Лиману вишукував місця дислокації українських військових та слідкував за переміщенням підрозділів ЗСУ. Зібрану інформацію та координати місцевих об’єктів залізничної інфраструктури передавав російським загарбникам.

СБУ з'ясувала, що зловмисник перебував "на зв’язку" з бойовиком окупаційних угруповань Південного військового округу ЗС РФ.

"За вказівкою агресора його поплічник обходив територію звільненого міста і фіксував локації українських захисників та інфраструктурних об’єктів.

Потім ворожий інформатор передавав отримані відомості бойовику через заборонену російську соцмережу "Однокласники", - розповіли у спецслужбі.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (надання збройним формуванням держави-агресора допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.



