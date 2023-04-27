Наслідки обстрілів Донеччини: зафіксовано понад 30 ворожих ударів. ФОТОрепортаж

Ворог здійснив вогневі атаки на міста Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Костянтинівка, Часів Яр, Курахове, смт Велика Новосілка, Ямпіль, Нью-Йорк, села Веселий Гай, Нетайлове, Бердичі, Карлівка, Уманське, Предтечине, Званівка. Ворог завдавав ударів з авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Смерч" та "Ураган", "Град", артилерії.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше обстрілів - 11 - зазнала Авдіївка. Російські війська гатили по місту з авіації, "Градів" та артилерії. Інформації про постраждалих цивільних мешканців не надходило.

З артилерії окупанти обстріляли Костянтинівку. Вбили цивільного мешканця, ще одна людина отримала поранення. Пошкоджено 3 багатоквартирних і 8 приватних будинків, критична інфраструктура.

Село Веселий Гай Курахівської громади росіяни накрили "Ураганами", пошкодили 10 приватних осель. Травмовано місцевого жителя.

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