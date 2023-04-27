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У боях під Бахмутом загинув волейболіст Станіслав Макайда. ФОТО

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Стало відомо, що 24 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув 23-річний волейболіст Станіслав Макайда.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Міністерства молоді та спорту України.

Як зазначається, Станіслав із дитинства займався спортом, але понад усе захопився волейболом. Виступав за низку команд на районних, обласних та всеукраїнських змаганнях.

"З такою ж відданістю спортсмен захищав і Батьківщину. Воював у складі десантно-штурмового взводу 4 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону військової частини А0224", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що загинув Станіслав Макайда 24 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Захиснику України було лише 23 роки.

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У боях під Бахмутом загинув волейболіст Станіслав Макайда 01

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
  • Diesel_Sasha
    вічна пам'ять герою
  • Старый зольдат
    В этой войне погибают не отбросы нашей страны типа тишенки, кошевые, пикаловы, ленки кравець, юзики, голосящая сволочь ала сява вакарчук и им подобная гниль, гибнут ЛУЧШИЕ, гибнет ЦВЕТ И БУДУЩЕЕ НАЦИИ. А эти утырки - орденоносцы квартального разлива будут жировать со своими личинками на их гибели и Победе.
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