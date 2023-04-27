Викрито 8 нових каналів втечі ухилянтів за кордон, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ перекрила ще 8 нових каналів втечі ухилянтів за кордон. Викрито 10 осіб, які пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"На організації злочинної діяльності викрито 10 осіб. Вони пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі фальшивих документів або незаконно перетнути кордон. Вартість таких "послуг" становила до 7 тис. дол.", - повідомили в СБУ.



Так, у Полтавській області: затримано податківця з Кременчука, який продавав фіктивні медичні довідки про непридатність до військової служби за станом здоров’я.



На Харківщині: повідомлено про підозру мешканцю області, який допомагав "ухилянтам" виїхати за кордон під виглядом "службового відрядження" працівників оборонних підприємств.

В Одеській області: ліквідовано ще два канали нелегальної міграції. Один з них – налагодив місцевий комерсант, який пропонував громадянам потрапити до ЄС "під маскою" міжнародних перевізників.

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На Івано-Франківщині: затримано посадовця військкомату. Разом зі спільником вони пропонували громадянам виїхати з України під виглядом водіїв вантажних автомобілів.

Крім того, під час обшуків у фігурантів виявлено гранату і 200 набоїв до стрілецької зброї. Вилучені предмети направлено на експертизу.



На Закарпатті: затримано інспектора Держприкордонслужби, який сприяв переправленню потенційних призовників за кордон через так звану "зеленку".



У Тернополі: задокументовано злочинну діяльність підприємця. Він оформляв "ухилянтів" як водіїв вантажних автомобілів та вносив відповідні відомості до системи "Шлях".

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Наразі за всіма викритими фактами тривають розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).









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