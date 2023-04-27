Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області: дві особи загинули. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Запорізької області.
"26 квітня армія окупантів обстріляла понад 20 населених пунктів - Запоріжжя, Гуляйполе, Оріхів, Успенівку, Магдалинівку, Новоандріївку, Новоданилівку, Чарівне, Малу Токмачку, Білогір'я, Полтавку, Малинівку, Преображенку, Успенівку, Ольгівське, Червоне, Гуляйпільське, Щербаки, Кам'янське, Степове, Малі Щербаки", - йдеться в повідомленні.
Запоріжжя ворог обстріляв з РСЗВ "Смерч", снаряди влучили в земельну ділянку на околиці міста. По території Гуляйпільського району окупанти завдали 7 авіаційних ударів. Значних збитків завдано жителям Успенівки, постраждали будинки та автівки місцевих мешканців.
Через чергову російську атаку в Оріхові загинули двоє чоловіків 46 та 44 років. Один із них отримав смертельні осколкові поранення на території власного домоволодіння, інший — намагався доїхати на велосипеді до укриття.
Також у місті зруйновані домівки громадян, пошкоджені присадибні будівлі та територія домоволодінь.