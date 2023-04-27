Наслідки ворожих обстрілів Запорізької області: дві особи загинули. ФОТОрепортаж

Минулої доби окупанти завдали понад 80 ударів з артилерії, реактивних систем залпового вогню, БПЛА, авіації. Під ворожим вогнем опинилися Запоріжжя, території Пологівського та Василівського районів. Дві особи загинули.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Запорізької області.

"26 квітня армія окупантів обстріляла понад 20 населених пунктів - Запоріжжя, Гуляйполе, Оріхів, Успенівку, Магдалинівку, Новоандріївку, Новоданилівку, Чарівне, Малу Токмачку, Білогір'я, Полтавку, Малинівку, Преображенку, Успенівку, Ольгівське, Червоне, Гуляйпільське, Щербаки, Кам'янське, Степове, Малі Щербаки", - йдеться в повідомленні.

Запоріжжя ворог обстріляв з РСЗВ "Смерч", снаряди влучили в земельну ділянку на околиці міста. По території Гуляйпільського району окупанти завдали 7 авіаційних ударів. Значних збитків завдано жителям Успенівки, постраждали будинки та автівки місцевих мешканців.

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Через чергову російську атаку в Оріхові загинули двоє чоловіків 46 та 44 років. Один із них отримав смертельні осколкові поранення на території власного домоволодіння, інший — намагався доїхати на велосипеді до укриття.

Також у місті зруйновані домівки громадян, пошкоджені присадибні будівлі та територія домоволодінь.



















