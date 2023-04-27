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Психологічну смугу перешкод для підготовки підрозділів ЗСУ створили на Рівненщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Психологічна смуга перешкод, яку долає відділення з восьми осіб, має більше як десять випробувань.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.

Так, військовослужбовці долають задимлений тунель, водяний рів, колючий дріт, стіну заввишки більше ніж два метри, відрізок густої лісової місцевості, зруйнований міст, тунель. Далі група штурмує будівлю, знищує транспортний засіб, штурмує ворожий опорний пункт на підвищенні та проводить його зачистку.

Рух у зворотному напрямку ускладнили двома ввідними.

"Перша - одного з побратимів поранено, тож відділенню доводиться евакуйовувати "трьохсотого" за допомогою підручних засобів. Друга - після знищення ворожої позиції українські захисники забирають із собою російський "ленд-ліз" у вигляді зброї та ящиків з боєприпасами, що є чималим додатковим фізичним навантаженням - на межі людських можливостей", - пише видання.

Зазначається, що психологічні смуги перешкод сьогодні внесено до обов’язкової програми загальновійськової підготовки в усіх видах і родах військ. Їх використовують у навчальних центрах, на полігонах бригад, зокрема й у Силах територіальної оборони

Цю навчальну ділянку полігону створено, щоб навчити командира керувати своїм відділенням під час виконання завдань, пересування на полі бою. Це і штурм взводних опорних пунктів противника, будівель, пересування небезпечною місцевістю - ліс, болота, водні перешкоди, інженерні загородження. Під час руху на групу чекають пастки - вибухові пристрої, постійна стрільба над головою, підрив мін, розтяжок, крик і шум. Відділення відпрацьовує бойову злагодженість та формує індивідуальну стійкість військовослужбовців.

Молодший командир із позивним "Балу" розповів: "Сьогодні тут навчаюся сам та готую інших. Контингент дуже вмотивований. Кожен із нас, незалежно від посад і звань, навчається виживати в бою та берегти своїх людей. Підлеглих у відділення відбирав сам - за приблизно однаковими фізичними спроможностями. Середній вік групи - тридцять плюс".

Психологічну смугу перешкод для підготовки підрозділів ЗСУ створили на Рівненщині 01

Командир із позивним "Балу"

За його словами, психологічна смуга перешкод максимально ефективна. Окрім фізичного виснаження та емоційного стану, важливу роль підготовки грає відчуття адреналіну, до якого поступово звикаєш. Командири не можуть відтворити сто відсотків реального бою, проте максимально моделюють ситуації, що можуть виникнути на передовій.

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Психологічну смугу перешкод для підготовки підрозділів ЗСУ створили на Рівненщині 02
Психологічну смугу перешкод для підготовки підрозділів ЗСУ створили на Рівненщині 03
Психологічну смугу перешкод для підготовки підрозділів ЗСУ створили на Рівненщині 04
Психологічну смугу перешкод для підготовки підрозділів ЗСУ створили на Рівненщині 05
Психологічну смугу перешкод для підготовки підрозділів ЗСУ створили на Рівненщині 06
Психологічну смугу перешкод для підготовки підрозділів ЗСУ створили на Рівненщині 07
Психологічну смугу перешкод для підготовки підрозділів ЗСУ створили на Рівненщині 08
Психологічну смугу перешкод для підготовки підрозділів ЗСУ створили на Рівненщині 09
Психологічну смугу перешкод для підготовки підрозділів ЗСУ створили на Рівненщині 10
Психологічну смугу перешкод для підготовки підрозділів ЗСУ створили на Рівненщині 11
Психологічну смугу перешкод для підготовки підрозділів ЗСУ створили на Рівненщині 12

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Топ коментарі

  • klhlhhhhhhhhhhhkf
    Саме так професійна армія і має куватись. Максимальне наближення до реальних бойових умов, з багном, вибухами, стріляниною, по пояс у воді, в мороз і спеку. А "стройовою підготовкою", хай русня займається.
  • krot_lub
    Психологічну смугу для ЗСУ створили «слуги» та влада на чолі з Зе.
  • Валерий К b16b1c08
    Не переможемо, доки у нас в зразках документів буде " Іванов, Пєтров, Сідоров" гривню називати рублі, а подавати команди російською "Воздух", "Атставіть" або "Работаєт паліція". Я якось запитував у хлопців, чому ви спілкуєтеся українською, а команди подаєте російською? Відповіли, що нас так навчили та тому, що російською команди більш жорсткіше. Тоді в мене логичне питання, а чому не "Фоя, хенде хох, афштейн"?
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