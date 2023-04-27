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Угорські журналісти оприлюднили докази транспортування допомоги Україні, але в Міноборони країни це заперечують. ВІДЕО+ФОТО

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Міністерство оборони Угорщини заперечує, що повітряний простір країни використовується військовими літаками, які прямують в Україну, попри наявність відеопідтвердження.

Про це пише Цензор.НЕТ з посиланням на 444.hu.

Видання посилається на дані угорських колег з Átlátszó, які оприлюднили інформацію, що французькі військові гелікоптери доставили українським прикордонникам через угорський аеропорт Дьйор.

Угорські журналісти оприлюднили докази транспортування допомоги Україні, але в Міноборони країни це заперечують 01

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Вертольоти Fennec Eurocopter були записані вебкамерою Időkép. На фотографіях, зроблених у Києві того ж тижня, зображені гелікоптери того ж типу та знаки розрізнення. Видання вказує, що у лютому Франція передала Україні 55 вертольотів H125M, перші з яких вже прибули до Києва.

Журналісти показали також, що крім гелікоптерів, через повітряний простір Угорщини пролетіла низка військово-транспортних літаків: згідно з архівом Radarbox, канадські та американські літаки перевозили вантажі з Будапешта до Жешува.

Угорські журналісти оприлюднили докази транспортування допомоги Україні, але в Міноборони країни це заперечують 02

Це відбувалося регулярно з березня по травень минулого року. Тенденція продовжилася і цьогоріч: за останні три місяці Radarbox зафіксував 22 військово-транспортні місії за участю Угорщини.

У Міноборони країни заявили, що "Угорщина продовжує не відправляти зброю, боєприпаси або солдатів в Україну і не дозволяє військові поставки в Україну".

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Топ коментарі

  • Валентин Коваль 2a613f18
    Віднєкуються а то перед рашкою якось сцикотно .
  • Сергей Хитушко 950d6b48
    Орбану в Гааге это зачтётся..
  • Канабінол Канабінолич
    Касапа всі через куй кинути хочуть.. деякі може і посадити хочуть. Але усі розуміють, без РаССєї світ стане чистішим, справідливішим і більш людським..
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